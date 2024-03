Et si Brest jouait ses matchs de Coupe d’Europe à Rennes ?

À domicile, mais pas tout à fait.

Brillant deuxième de Ligue 1, le Stade brestois se prend à rêver de plus en plus fort à une qualification européenne. Ce qui posera la question de la capacité du club à recevoir dans son stade Francis-Le Blé, qui bénéficie déjà de dérogations de la part de la LFP. Le maire François Cuillandre n’a pas dissipé les doutes dans les colonnes de L’Équipe . « On avisera. Mais on n’a pas prévu de refaire des tribunes, d’ici le mois d’août… Ce n’est pas possible et, financièrement, inimaginable. Sur un stade qui, à mes yeux, est en fin de vie, on ne va pas effectuer des travaux extrêmement importants parce qu’on doit jouer la Coupe d’Europe » , annonce-t-il, alors que le club a déjà présenté son projet de futur stade.…

QB pour SOFOOT.com