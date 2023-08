Et maintenant, Kylian Mbappé serait sur le point de prolonger !

Le grand gagnant de la nouvelle saison du Loft se nomme… Kylian Mbappé !

Ce n’est pas Benjamin Castaldi qui a l’honneur de faire l’annonce, mais plutôt L’Equipe . Laissé de côté pour la réception de Lorient (0-0), KM7 a retrouvé le groupe ce dimanche, de manière tout sauf éphémère. Le président Nasser al-Khelaïfi était au centre d’entraînement rouge et bleu à Poissy et « a tenu un discours devant l’ensemble du vestiaire pour confirmer que ‘Kylian is back’ » , rapporte le journal. « Kylian est investi pour le club » selon les mots de son boss, et l’heure n’est plus au bras de fer.…

QB pour SOFOOT.com