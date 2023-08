Et maintenant, Bernardo Silva prolonge à Manchester City !

Tout ça pour… ça.

C’était l’un des feuilletons les plus mouvementés de l’été, il s’est terminé ce mercredi soir pour finalement rien de très croustillant. Notamment courtisé par le PSG et Barcelone, Bernardo Silva a choisi de rester en Angleterre et de poursuivre à Manchester City. Le club a communiqué la nouvelle, précisant que le Portugais a signé une prolongation jusqu’en 2026, soit un an de plus que dans son contrat initial.…

AL pour SOFOOT.com