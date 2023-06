information fournie par So Foot • 08/06/2023 à 23:03

Et le meilleur arbitre de la saison est...

Letex-mex.

Comme au palmarès des trophées UNFP, le meilleur arbitre français de la saison aux yeux de la Commission fédérale des hommes en noir s’appelle François Letexier. Le Breton de 34 ans, qui officie en Ligue 1 depuis 2016, a notamment arbitré cette saison quatre matchs de C1 (dont le quart de finale Real Madrid-Chelsea) mais aussi OL-PSG, Lille-Lens, OM-OL ou PSG-OL en L1, et OM-PSG en Coupe de France. Il devance Clément Turpin (deuxième), Benoît Millot (troisième), Stéphanie Frappart (quatrième) et Willy Delajod (cinquième). À noter que Gaël Angoula et Romain Lissorgue sont promus en Fédéral 1 pour la saison prochaine : nous pourrons ainsi les voir au sifflet dans l’élite en 2023-2024.…

JB pour SOFOOT.com