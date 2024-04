Et Emiliano Martínez a dévoré le LOSC

Nettement supérieur à Aston Villa et presque dans le dernier carré, le LOSC a glissé dans les derniers instants du temps réglementaire de son quart de finale retour de C4 et s'est incliné au bout des tirs au but. Cruel.

Lille 2-1 (3-4 aux t.a.b.) Aston Villa

Buts : Yazici (15 e ) et André (68 e ) pour le LOSC // Cash (87 e ) pour Villa.

C’était sans doute le scénario du pire : revoir Emiliano Martínez avec la bave aux lèvres, fier, dressé au cours d’une séance de tirs au but. Les fantômes de Doha n’étant pas encore tout à fait effacés, la France du foot savait très bien ce qui allait se passer ensuite. Il n’y a donc eu aucune surprise quand le gardien argentin d’Aston Villa s’est avancé face à Nabil Bentaleb et a joué avec ses nerfs, aucune surprise quand on l’a vu se détendre et sortir avec autorité la tentative du milieu lillois avant de mettre son doigt ganté sur le bec face au kop surchauffé de Pierre-Mauroy, aucune surprise quand il a ensuite reçu un jaune pour provocation et, évidemment, aucune surprise quand le diable est sorti une seconde fois de sa boîte pour détourner l’ultime tentative de Benjamin André. La surprise était plutôt ailleurs : dans le fait que le LOSC, supérieur à Aston Villa pendant 90% de la rencontre, n’aurait jamais dû se retrouver dans cette position. Cruel.…

Par Maxime Brigand, à Pierre-Mauroy pour SOFOOT.com