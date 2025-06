Estêvão sera chaud !

Considéré comme le nouveau prodige du football brésilien, Estêvão Willian affole les compteurs outre-Atlantique avec Palmeiras. Avant de filer à Chelsea. Présentatião.

Depuis maintenant plus d’une décennie, le football brésilien est en crise. Le championnat national peine à se stabiliser, tandis que la sélection ne fait plus grand chose pour briller où que ce soit. Alors, les Brésiliens s’accrochent à ce qu’ils peuvent. Des talents émergeant timidement, dans l’espoir de reprendre le flambeau à la lueur mourante laissée par Neymar. Avec les seuls Vinícius Júnior et Rodrygo en tête de cortège, la file d’attente est d’ailleurs assez maigre, et les noms assez rares. Parmi eux, heureusement, celui Estêvão Willian grandit assez bien. À 18 ans, l’attaquant s’est mué en attraction principale de Palmeiras, avec qui il enquille les buts depuis un an et qui lui ont aujourd’hui permis de décrocher un contrat à Chelsea.

Chelsea Football Club has agreed a deal to sign teenage forward Estevao Willian from Palmeiras, with the Brazilian to officially join Chelsea next summer. 🤝 pic.twitter.com/SHLVRaD4gi…

Par Adel Bentaha pour SOFOOT.com