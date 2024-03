Est-on trop indulgent avec la saison de Lens ?

Éliminé dès les barrages de la Ligue Europa à Fribourg jeudi (3-2, AP) et chicoté par Monaco dans le money time dimanche à Bollaert (3-2), Lens a subi deux gifles en moins de trois jours, mais n'a pas été chahuté pour autant. Touchés mentalement, Franck Haise et ses hommes doivent rebondir à Lyon ce dimanche pour rester dans la course à l'Europe et assumer leur nouveau statut.

« Ça s’achève toujours dans l’amertume, encore plus avec ce scénario. Mais le club n’avait pas vécu une épopée européenne pendant plus de quinze ans, on a grandi, pris de l’expérience, des coups aussi, ça fait partie du sport. La déception prime aujourd’hui, mais dans quelques jours, semaines, mois, l’expérience de ces huit matchs nous servira à tous. » Ces mots sages sont ceux de Franck Haise, après l’élimination des Sang et Or à Fribourg en barrage de la Ligue Europa (3-2) après prolongation, alors que ses joueurs menaient de deux buts. Une grosse déception, surtout à la suite de la belle phase de groupes en Ligue des champions, avec notamment l’exploit face à Arsenal (2-1). Après cette déroute, que la presse et l’opinion publique auraient traitée plus virulemment avec d’autres clubs français, les Lensois ont subi un autre revers face à Monaco (3-2), dans un match importantissime pour la course à l’Europe. Pourtant, malgré ce gros coup sur la tête, rien ne semble pouvoir perturber le calme olympien qui règne à la Gaillette, à quelques heures de la rencontre face à l’Olympique lyonnais, en clôture de la 24 e journée de Ligue 1.

Entre ambitions et raison

À l’image du dernier mercato estival, Lens ressemble à un élève modèle, appliqué. Si bien qu’il arrive à brouiller l’image qui l’entoure, lui le cinquième budget de Ligue 1 (118 millions d’euros), toujours considéré comme un club à échelle humaine notamment grâce à la ferveur de ses supporters. Après avoir reçu 43 millions d’euros de la part de Leipzig pour la vente de Loïs Openda, son meilleur buteur la saison dernière (21 buts et 4 passes décisives), laissé partir son capitaine emblématique Seko Fofana en Arabie saoudite pour 25 patates et lâché Jean Onana à Beşiktaş (4 millions environ), les Artésiens ont réinvesti pragmatiquement avec des chèques records pour Elye Wahi (30 millions) et Andy Diouf (14 millions), qui ont d’ailleurs mis du temps à s’acclimater.…

Par Thomas Morlec pour SOFOOT.com