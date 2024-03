information fournie par So Foot • 09/03/2024 à 10:46

Espionnage du Qatar : Michel Platini débouté par le parquet de Paris

Selon les informations du Monde , le parquet de Paris a définitivement classé l’affaire sur les soupçons d’espionnage de Michel Platini par le Qatar. L’ancien président de l’UEFA s’était plaint d’un supposé piratage à son encontre en 2019, visant à protéger la réputation de l’émirat gazier, juste avant d’être entendu pour les soupçons de corruption pesant sur lui à la suite de l’attribution de la Coupe du monde.

Le petit émirat avait été mis en cause en 2022 par le Sunday Times , et présenté comme le commanditaire d’une vaste opération internationale d’espionnage qui visait notamment des politiciens et des journalistes, accusés de (trop) vives critiques à l’encontre du pays organisateur. Plusieurs d’entre eux avaient porté plainte, entraînant ainsi l’ouverture de multiples enquêtes, devenues lettre morte.…

AL pour SOFOOT.com