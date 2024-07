Espagne: le taux de chômage a fortement reculé au deuxième trimestre

Le taux de chômage espagnol a fortement reculé au deuxième trimestre pour atteindre 11,27% de la population active contre 12,29% fin mars, grâce à d'importantes créations d'emplois dans le secteur des services, selon les données officielles publiées vendredi.

( AFP / JOSE JORDAN )

Au total, 2,75 millions de personnes étaient inscrites au chômage au 30 juin dans la quatrième économie de la zone euro, soit 222.600 de moins qu'au trimestre précédent, d'après l'Institut national de la statistique (INE).

Sur un an, le taux de chômage s'inscrit en baisse de 1,88%, précise l'INE dans un communiqué.

Selon l'institut statistique, la baisse du chômage observée au deuxième trimestre a concerné à la fois les hommes (109.200 demandeurs d'emploi en moins) et les femmes (-113.400), et s'est traduit par un recul marqué pour les plus de 55 ans (-8,8%).

La situation s'est améliorée de façon nette dans le secteur des services, qui englobe le tourisme (-190.500 demandeurs d'emploi), et de façon plus modérée dans la construction (–12.900), l'industrie (–9.300), et l'agriculture (–7.300).

Le nombre de personnes en activité a atteint un niveau record, en raison là encore du dynamisme du secteur des services: 21,68 millions de personnes disposaient ainsi d'un emploi au 30 juin, soit 434.700 de plus que fin mars, selon l'INE.

"Il n'y a jamais eu autant de personnes qui travaillent", s'est félicité dans un message vidéo le ministre de l'Economie Carlos Cuerpo, pour qui "l'emploi reste le principal moteur de l'économie espagnole".

"Cette amélioration du marché du travail contribue en effet à renforcer la situation financière de nombreuses familles, stimulant par ricochet notre croissance économique", a-t-il ajouté.

Le taux de chômage, traditionnellement élevé en Espagne, avait fortement grimpé durant la pandémie de Covid-19 avant de refluer nettement en 2022 et 2023, porté par le rebond du tourisme, dont dépendent près de 13% des emplois dans ce pays.

Selon l'exécutif, le taux de chômage devrait à nouveau reculer cette année pour atteindre 11% fin 2024, à la faveur d'une croissance économique attendue autour de 2,4% - soit nettement plus que la moyenne de la zone euro.

L'objectif, selon Carlos Cuerpo, est de se rapprocher de la barre des 8% à l'horizon 2027, un niveau considéré en Espagne comme proche du plein emploi.