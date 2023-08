Espagne : le sélectionneur de l’équipe féminine tacle Luis Rubiales

24 heures après l’avoir applaudi.

Avec son refus de démissionner de son poste de président de la fédération espagnole, Luis Rubiales s’est mis quasiment tout le monde à dos. Et même certains de ses fidèles commencent à le lâcher. À l’image de Jorge Vilda, le sélectionneur de l’équipe féminine, qui, dans un communiqué transmis ce samedi aux médias espagnols, a taclé son président. « Il ne fait aucun doute que ce comportement est inacceptable et ne reflète en rien les principes et les valeurs que je défends dans ma vie, dans le sport en général et dans le football en particulier. Je condamne sans réserve toute attitude machiste, indigne d’une société avancée et développée » , peut-on lire.…

LT pour SOFOOT.com