Espagne: la production industrielle a rebondi en novembre

La production industrielle espagnole a nettement rebondi en novembre, en raison notamment d'une hausse de l'activité dans le secteur énergétique et dans la fabrication de biens d'équipement, a annoncé jeudi l'Institut national de la statistique (INE).

D'après les données corrigées des variations saisonnières et jours ouvrables de l'INE, la production industrielle a progressé de 1% sur un mois, après avoir reculé de 0,7% en octobre.

Comparée au mois de novembre 2022, la production industrielle - qui évolue en dents de scie depuis plus d'un an - s'affiche en hausse de 0,8% hors effets saisonniers, soit 2,2 points de plus qu'en octobre (-1,4%).

Selon l'INE, la production a été dopée par de bons résultats dans le secteur énergétique (+1,7% sur un an) mais aussi et surtout dans l'industrie des biens d'équipement (+5,6%).

Cette progression a été forte dans la région de Madrid (+3,4% sur un an) et en Galice (+7,3%). La production a en revanche reculé au Pays basque (-0,8%) et en Andalousie (-3,7%).

La production industrielle est surveillée de près en raison de son impact sur la croissance économique, qui a ralenti selon l'INE à 0,3% en Espagne au troisième trimestre, après 0,4% entre avril et juin.

Ce ralentissement ne devrait pas empêcher l'Espagne de conserver un rythme de croissance solide en 2023, évalué à 2,4% par le gouvernement - une hypothèse proche des estimations du FMI (2,5%) et de l'OCDE (2,3%).

D'après l'exécutif, ce rythme devrait ralentir cette année tout en restant solide (2%), grâce au déploiement du plan de relance européen post-Covid. Le FMI s'attend pour sa part à une hausse du PIB de 1,7%.