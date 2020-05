Espagne : la pizza du pauvre que les Madrilènes n'ont pas digéré

Isabel Diaz Ayusoo, présidente de la région de Madrid. © D.SINOVA / COMUNIDAD DE MADRID / AFP

« 100 % des enfants adorent ça ». Ainsi Isabel Diaz Ayuso, présidente de la région de Madrid, se justifia-t-elle quand éclata, cette semaine, un pizzagate à l'Espagnole dont tout le monde se serait bien passé. Comme en France, le confinement pose un certain nombre de problèmes majeurs lorsqu'il s'agit de garantir aux plus jeunes ce dont ils ont besoin. Les familles les plus démunies, qui profitent de prix très bas dans les cantines scolaires, ont dû soufainement faire face au financement de l'intégralité des repas pour toute la famille, à des courses beaucoup plus chères.

Mais dès le 14 mars, la région de Madrid a pris une décision louable, celle de maintenir, malgré la fermeture des établissements scolaires, la garantie de repas à bas prix pour les enfants de 11 500 familles allocataires du RMI, comme nous l'explique Libération. Trois entreprises sont alors contactées pour assurer la confection des repas : une sandwicherie, un traiteur et Telepizza qui vend ce que son nom laisse entendre. L'offre de cette dernière comprend, chaque jour, une pizza, une boisson (eau ou soda) et un yaourt à venir récupérer dans l'un de leur point de vente.

Or, la perspective de nourrir les petits

