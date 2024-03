Espagne: l'inflation accélère en mars à 3,2% sur un an

( AFP / JORGE GUERRERO )

L'inflation a accéléré en Espagne en mars, s'inscrivant à 3,2% sur un an, principalement à cause de la hausse des prix de l'énergie, selon les premières estimations publiées mercredi par l'Institut national des statistiques (INE).

Cette accélération de la hausse des prix à la consommation en mars succède au net ralentissement en février sur un an (2,8%), enregistré grâce notamment à une baisse des prix de l'électricité.

En mars, le principal facteur d'accélération de l'inflation a été l'augmentation des prix de l'électricité et des carburants, qui a effacé le ralentissement de la hausse des prix des produits alimentaires et des boissons non alcoolisées, a indiqué l'INE dans un communiqué.

Selon Adrian Prettejohn, économiste pour l'Europe chez Capital Economics, l'inflation espagnole devrait encore accélérer au cours des prochains mois en raison de la hausse de la TVA sur l'énergie et l'alimentation, ainsi que de l'augmentation des prix des services.

En outre, "les tensions sur le marché du travail suggèrent que l'inflation pourrait rester au-dessus de 2,0% lors des deux prochaines années", a ajouté cet économiste dans une note.

La banque centrale espagnole prévoit que l'inflation atteindra 2,7% sur l'ensemble de l'année 2024, après 3,4% en 2023, en raison d'un ralentissement progressif du rythme de hausse des prix alimentaires, avant de tomber à 1,9% en 2025.

L'inflation espagnole avait atteint un record à 10,8% en juillet 2022, son plus haut niveau depuis 1985, lorsque l'invasion de l'Ukraine par la Russie avait fait monter en flèche les prix à la consommation.

Si l'inflation s'est ensuite atténuée, la persistance d'une hausse des prix importante ces derniers mois a conduit le gouvernement du Premier ministre socialiste Pedro Sánchez à prolonger une partie des aides au pouvoir d'achat instaurées en 2022 face à l'envolée des prix.

L'exécutif a ainsi maintenu jusqu'au 30 juin 2024 la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, et prolongé jusqu'à la fin 2024 la réduction de 30% sur les tarifs des transports en commun.

L'objectif de l'exécutif espagnol est de se rapprocher de la cible des 2% d'inflation fixée par la Banque centrale européenne (BCE).