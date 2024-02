Espagne-France : une finale pour passer un cap ?

Face à l'Espagne ce mardi, l'équipe de France féminine va disputer la toute première finale de son histoire dans une compétition toute neuve en football féminin : la Ligue des nations. Et si les Bleus n'ont pas descendu les Champs quand ils l'ont remportée en 2021, les Bleues ont elles tout à gagner à Séville.

« On est toutes novices ! » Dans la bouche d’Eugénie Le Sommer, 34 ans et 188 sélections tricolores au compteur, ces mots sonnent un peu faux. Celle qui a hérité du brassard de capitaine à la suite de la blessure de Wendie Renard tempère tout de même : « J’ai déjà joué des finales en club, mais ça sera la première en sélection. On va utiliser l’expérience qu’on a de ces gros matchs pour aider l’équipe. » Face à une Espagne à domicile, championne du monde en titre, l’équipe de France féminine va disputer la première finale de son histoire, dans une toute nouvelle compétition : la Ligue des nations. Fini les échecs à répétition en quarts de finale, puisque ce format de Final Four permettait aux joueuses d’Hervé Renard de se qualifier directement en demies, avec l’espoir de décrocher enfin un premier trophée historique.

Un duel de novices

« On nous a beaucoup parlé de ce plafond de verre, je ne m’en soucie pas, je n’ai pas le sentiment que c’est quelque chose qui nous pèse, remballe toujours la capitaine en conférence de presse à la veille du duel face au voisin hispanique. Les équipes de jeunes ont beaucoup gagné de titres et de matchs contre l’Espagne, il n’y a pas de raison qu’en A, on ne le fasse pas. Il faut continuer d’y croire. On n’abandonnera pas tant qu’on ne l’aura pas. » En face, l’Espagne est aussi une nation « novice » du football féminin, malgré son titre mondial l’été dernier. Les coéquipières d’Alexia Putellas, incertaine physiquement pour la rencontre, ne s’étaient jamais qualifiées pour les Jeux olympiques avant ce Final Four et n’avaient jamais disputé le moindre dernier carré d’une compétition avant de faire sauter tous les verrous en Australie. « Ce qu’on a fait pour arriver jusque-là, c’était très compliqué , concède la sélectionneuse Montse Tomé depuis son estrade. J’espère que d’autres équipes écloront avec leur identité et seront compétitives. Et que tout le monde tire le football féminin vers le haut. » …

Par Anna Carreau, à Séville pour SOFOOT.com