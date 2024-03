Espagne: des employés d'Inditex (Zara) réclament une meilleure répartition des bénéfices

Le directeur général d'Inditex, Garcia Maceiras, à Arteixo, en Espagne, le 15 mars 2023. ( AFP / MIGUEL RIOPA )

Plusieurs centaines d'employés du géant espagnol du prêt-à-porter Inditex, propriétaire de Zara, ont manifesté vendredi dans plusieurs villes d'Espagne pour réclamer une meilleure répartition des bénéfices du groupe, qui a enregistré les profits les plus élevés de son histoire et promis un dividende record à ses actionnaires.

Ces rassemblements dans huit grandes villes du pays, dont Madrid, Barcelone, Séville et Valence, étaient organisés à l'appel du syndicat CCOO, majoritaire chez Inditex, qui a assuré avoir réuni en une semaine les signatures de plus de la moitié (50,94%) des quelque 27.000 employés du groupe à l'appui de son action.

Le syndicat demande dans un communiqué "que les bénéfices du groupe reviennent de manière juste et équitable à ceux qui les rendent possibles: tous les travailleurs" du groupe.

A Madrid, où une centaine d'employés s'étaient rassemblés, Monica Donoro, représentante syndicale de CCOO, a dénoncé des négociations au point mort avec la direction. "Nous n'avançons pas. Ils ne nous écoutent pas", a-t-elle déclaré à l'AFPTV.

Le personnel a "l'impression de ne pas être pris en compte, que notre travail n'est pas reconnu, alors que nous contribuons à générer les bénéfices, si élevés, par nos efforts", a, pour sa part, affirmé Beatriz Aliaga, une employée de Zara de 44 ans.

Le groupe, qui rassemble sept marques, dont Zara, Pull&Bear, Oysho et Massimo Dutti, a annoncé la semaine dernière avoir dégagé 5,38 milliards d'euros de profit net sur l'ensemble de son exercice décalé, qui s'est achevé le 31 janvier. C'est le bénéfice le plus élevé de son histoire et 30% de plus qu'en 2022, précédente année record.

Il a indiqué qu'il verserait un dividende de 1,54 euro par action à ses actionnaires au titre de l'année 2023. Ce chiffre, en hausse de 28% par rapport à l'an dernier, est le plus élevé de l'histoire du groupe.