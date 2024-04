Erik ten Hag s’en prend aux médias anglais après Coventry

Erik ten Hag collectionne les amis en Angleterre.

Manchester United s’est qualifié pour la finale de FA Cup face au voisin et rival Manchester City, mais à quel prix ? Après avoir mené tranquillement 3-0 face à Coventry City, les Red Devils ont été rattrapés au tableau d’affichage et sont passés à quelques millimètres de concéder un but fatal au bout du bout de la prolongation. Après une séance de tirs au but haletante et victorieuse (3-3, TAB 2-4), les médias britanniques n’ont pas été tendres avec les Mancuniens. « Manchester ressemble à une équipe de Championship » , a souligné Sky en référence à la division de l’adversaire battu en demi-finale, tandis que l’on pouvait lire dans The Telegraph : « Manchester United a été humilié dans la victoire par Coventry. » …

EL pour SOFOOT.com