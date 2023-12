Erik ten Hag impuissant face aux nombreuses blessures

Malédiction ?

Confronté à de nombreuses indisponibilités de joueurs pour cause de blessures depuis le début de la saison, Erik ten Hag est revenu sur ce problème en conférence de presse à quelques heures de la rencontre face à West Ham ce samedi : « Nous avons fait des recherches à ce sujet, mais il y a tellement de facteurs qu’il est impossible d’en désigner un seul, a déclaré l’entraîneur néerlandais. Mais en ce moment, ce qui est le plus important, c’est que nous devons faire face à la situation et travailler pour que les joueurs reviennent le plus vite possible, car nous savons que nous avons une équipe forte une fois que tout le monde sera à bord. » …

TM pour SOFOOT.com