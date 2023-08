Erik Palmer-Brown quitte Troyes et ne rencontrera donc pas ses détracteurs

Divorce en bonne et due forme.

Après deux saisons passées à Troyes, Erik Palmer-Brown quitte l’Aube pour rejoindre le Panathinaïkós. L’ESTAC n’a pas révélé le montant de l’indemnité de transfert mais devrait récupérer environ 1,5 million d’euros dans l’affaire. Quelques jours plus tôt, le défenseur américain avait été la cible de certaines critiques sur Twitter, et il avait choisi d’y répondre lui-même. « Si tu as le temps, je t’achèterai des billets pour un match et je te parlerai après. Je suis sûr que tu auras un week-end libre ou un moment où tu pourras venir à un match à l’extérieur » , avait-il par exemple répondu à un supporter troyen qui n’avait visiblement pas vraiment envie de revoir Palmer-Brown poursuivre avec l’ESTAC en Ligue 2. « Je suis toujours là pour discuter, je parlerai à n’importe qui en face à face si vous avez un problème avec moi. Il y a toujours des entraînements ouverts au public, et vous pouvez m’arrêter après l’entraînement et me dire ce que vous voulez » , avait également rétorqué l’Américain à un autre fan.…

AL pour SOFOOT.com