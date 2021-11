Éric Zemmour veut "réserver" les minima sociaux aux Français et les "retirer aux étrangers"

Selon le polémiste, pas encore officiellement candidat à la présidentielle, retirer les minima sociaux aux étrangers représenterait "20 milliards d'euros d'économie".

Éric Zemmour le 19 novembre 2021 à Londres. ( AFP / TOLGA AKMEN )

Face à la flambée des prix, le pouvoir d'achat est un des thèmes central de la campagne présidentielle dont les candidats se sont emparés, promettant notamment des hausses de salaires et la baisse de taxes. Des mesures démagogiques payées avec "les impôts des Français et par la dette", dénoncées par Éric Zemmour, selon qui "on prend le pouvoir d'achat par le mauvais bout".

Pour le polémiste, qui devrait officialiser sa candidature à la présidentielle d'ici quelques jours, "le pays s'est appauvri parce que le pays s'est désindustrialisé". Afin d'y remédier, il a donc proposé lundi 22 novembre sur franceinfo "d'entamer la réindustrialisation" et de "réduire le poids de la protection sociale" qui "empêche de payer des salaires élevés".

Pour "ne pas réduire le modèle social des Français", il veut que "la solidarité nationale redevienne nationale". "Je propose que les dépenses sociales non contributives, allocations familiales, allocations logement, minimum vieillesse, RSA, soient retirées aux étrangers et soient réservés aux Français" , a-t-il affirmé.

Selon lui, cela représente "20 milliards d'économie" qui permettront de "baisser la CSG (contribution sociale généralisée) que paient les salariés qui ont un modeste salaire, du Smic jusqu'à 2.000 euros, en faisant passer la CSG de 9% à 2,5%". Éric Zemmour juge ainsi que cela ferait "une augmentation de salaire d'un Smic sur l'année".