Eric Cantona se lance dans la chanson

Cantona plus de cardio, on chante.

Déjà actif dans ses nouvelles vies de comédien et de photographe, Eric Cantona se lance dans la chanson. Le 2 juin prochain, The Friends We Lost et Tu me diras seront en effet les deux premiers titres du King . L’ancien meneur de jeu entamera ensuite une tournée à Manchester, sa ville de cœur, dès octobre 2023. Et comme il l’explique pour Le Parisien, cette énième découverte artistique lui provient des différentes émotions rencontrées durant sa carrière de footballeur : « J’ai toujours pensé que chanter sur une scène devant un public devait être la chose la plus intense à vivre, qui pourrait procurer une adrénaline proche de celle créée par le sport. » Deux autres titres sont prévus pour l’automne.…

AC pour SOFOOT.com