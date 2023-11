Eran Zahavi : « Cette victoire est dédiée à toute la nation israélienne »

La rencontre entre le Zorya Louhansk et le Maccabi Tel-Aviv, ce jeudi, n’était pas une rencontre comme les autres : le premier est frappé par la guerre en Ukraine, le second par le violent conflit Israël-Hamas. Initialement prévu le 26 octobre, le match aller a d’ailleurs été reporté à une date ultérieure, à cause de l’horrible attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre dernier. Vainqueur de cette partie retour qui se disputait à Lublin en Pologne (1-3), le Maccabi – qui n’avait plus joué depuis un mois – est deuxième du groupe.

Même si le football passe au second plan, comme l’expliquait après le match le capitaine israélien Eran Zahavi : « Cette victoire est dédiée à toute la nation israélienne. Cette victoire est extrêmement importante, nous avons pu donner un moment de joie à tous ceux qui nous regardaient dans le pays. Avant d’entrer sur le terrain, nous avons décidé de faire un geste pour tous ceux qui ont été tués : Avant d’entrer sur le terrain, nous avons décidé de faire quelque chose au début du match pour rendre hommage aux 240 kidnappés. Nous espérons qu’ils rentreront chez eux et il était extrêmement important pour nous de faire passer ce message. Les émotions sont partagées et les sentiments ne sont pas simples, y compris le fait de jouer au moment où notre pays est en état de guerre et vit des moments difficiles. Nous devions venir ici et faire notre travail, montrer notre force mentale, ne pas nous effondrer sous la pression et continuer à faire ce que nous avons à faire. J’espère simplement que nous avons réussi à rendre les gens heureux chez eux. » …

JB pour SOFOOT.com