Equipe de France : une soirée pour l’histoire

Olivier GIROUD of France scores a goal before his cancelled by the VAR during the UEFA Euro 2024, qualifications match between France and Gibraltar at Allianz Riviera on November 18, 2023 in Nice, France. (Photo by Anthony Dibon/Icon Sport)

En battant le record de sa plus large victoire face à Gibraltar (14-0), l'équipe de France a écrit une belle page de son histoire. Et confirmé qu'elle est absolument certaine de ses forces, à sept mois de l'Euro.

Bixente Lizarazu a eu beau répéter depuis son poste commentateur que la victoire 10-0 de l’équipe de France contre l’Azerbaïdjan le 6 septembre 1995 à Auxerre ne l’avait pas marqué outre mesure, les Bleus présents sur la pelouse de l’Allianz Riviera ce samedi soir devraient garder quelques souvenirs de la démonstration infligée à Gibraltar. Par l’ampleur du score d’abord, et par conséquent la trace qu’elle laissera dans le livre d’histoire tricolore. Mais aussi parce qu’ils sont plusieurs à avoir vécu un moment à part de leur carrière en sélection à titre individuel ; et pas seulement Antoine Griezmann, qui quitte Nice sans avoir marqué pour la première fois de sa carrière.

Records battus

Tout d’abord, il y a le tableau d’affichage. 14-0, on se sait même plus vraiment à quel autre sport comparer les chiffres, mais le fameux « score de tennis » était dépassé avant même la pause. Sept buts en 37 minutes et déjà un premier record pour une soirée qui allait en faire tomber un paquet : jamais les Bleus n’avaient inscrit plus de cinq pions avant la mi-temps. « Le coach nous a mis au courant du record à aller chercher. On voulait rester dans l’histoire et on l’a fait collectivement , se réjouissait Kylian Mbappé après le coup de sifflet final au micro de TF1. L’équipe a fait une performance extraordinaire. » Sans enjeu ou presque et annoncée sans grand frisson, cette soirée a en effet brisé l’ordinaire au fil d’une seconde période où les hommes de Deschamps ont poursuivi l’impression d’extrême facilité aperçue dès les premiers instants, enfilant les buts comme des perles.…

Par Tom Binet pour SOFOOT.com