Equipe de France: l'heure de Cherki a sonné, hécatombe en défense

L'attaquant de Lyon Rayan Cherki après un but contre Manchester United en Ligue Europa, le 21 mai 2025 au Groupama Stadium ( AFP / Olivier CHASSIGNOLE )

Auteur de la saison la plus aboutie de sa jeune carrière, le prodige lyonnais Rayan Cherki a été promu mercredi en équipe de France par Didier Deschamps qui sécurise ainsi l'avenir international de l'attaquant, les Bleus faisant par ailleurs face à une hécatombe en défense avant le choc contre l'Espagne en Ligue des nations.

Le nom de Cherki, 21 ans, revenait régulièrement ces derniers mois à chaque annonce de liste des Bleus mais le joueur de l'OL restait toujours à la disposition des Espoirs. Le sélectionneur a finalement décidé de mettre fin au suspense en l'enrôlant pour le "Final Four" de la Ligue des nations qui débutera par une demi-finale contre les champions d'Europe, le 5 juin à Stuttgart.

Après un exercice qui l'a vu prendre une nouvelle dimension et être sacré meilleur passeur de Ligue 1, le dribbleur va donc découvrir les A, faisant ainsi taire les spéculations sur son choix de sélection alors qu'il était susceptible d'intégrer aussi bien l'équipe nationale algérienne qu'italienne en raison de ses origines familiales.

La France a fini par emporter le morceau mais Deschamps a nié avoir voulu forcer le destin international de Cherki, se réfugiant derrière des critères uniquement sportifs.

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps, le 21 mai 2025 à Paris ( AFP / STEPHANE DE SAKUTIN )

"Je n'ai jamais bloqué un joueur ni l'empêché de choisir. Quand je les prends, c'est pour nos besoins mais pas pour les empêcher de faire autre chose. À aucun moment je n'ai joué avec ça depuis que je suis sélectionneur", s'est-il défendu.

"Rayan aurait pu être là aussi au mois de mars, par rapport à ce qu'il réalise avec son club où il a été beaucoup plus décisif, que ce soit à travers ses buts et ses passes", a-t-il ajouté.

Sa promotion chez les A le privera cependant de l'Euro Espoirs (11 juin - 28 juin en Slovaquie) avec les Bleuets dont il était jusque-là un des piliers, a précisé Deschamps.

- La défense sur le flanc -

Le sélectionneur ayant opté pour une liste élargie de 25 joueurs, aucun attaquant ne fait les frais de l'arrivée de Cherki, qui accompagnera les éléments offensifs habituels (Kylian Mbappé, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Michael Olise, Marcus Thuram).

Le reste du groupe de Deschamps est surtout marqué par des absences de taille en défense. Avec les indisponibilités de Dayot Upamecano (genou), de William Saliba (ischio-jambier) et de Jules Koundé (cuisse), c'est la quasi totalité de l'arrière-garde titulaire des Bleus qui se retrouve sur le flanc.Pas vraiment rassurant avant de défier l'attaque flamboyante de la Roja, emmenée par le prodige Lamine Yamal.

Le défenseur français de Chelsea Malo Gusto face à Brentford, le 6 avril 2025 ( AFP / JUSTIN TALLIS )

Sans ses piliers défensifs, le sélectionneur a dû brasser large en rappelant notamment des anciens tels que Lucas Hernandez (29 ans), absent depuis un an, et Clément Lenglet (29), dont la dernière sortie en bleu remonte à novembre 2021. Une situation qui profite également aux jeunes Malo Gusto (22 ans), Loïc Badé (25 ans) et Pierre Kalulu (24 ans).

Au milieu, Deschamps ne pourra pas non plus compter sur Eduardo Camavinga, blessé (ischio-jambier). Mais Deschamps n'a convoqué aucun nouveau joueur pour le remplacer.

Au-delà de cette cascade de forfaits, Deschamps doit aussi composer avec les contraintes du calendrier et les conséquences d'une saison à rallonge. Le sélectionneur a programmé le début du rassemblement au 30 mai mais la fenêtre des matches internationaux ne débute que le 2 juin et les clubs n'ont aucune obligation de libérer leurs joueurs plus tôt, selon le règlement de la Fédération internationale (Fifa).

"Si certains clubs décident de libérer leurs joueurs le 2, qui est la date officielle, je ne peux rien y faire. Les calendriers ont toujours été chargés, les fenêtres internationales sont de plus en plus courtes. Je m'adapte, mais les joueurs sont très sollicités", a-t-il lancé.

La question ne se pose pas pour les sept joueurs concernés par la finale de la Ligue des champions entre le PSG et l'Inter Milan (Ousmane Dembélé, Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, Désiré Doué, Lucas Hernandez, Marcus Thuram, Benjamin Pavard), le 31 mai à Munich. Ceux-là ne sont pas attendus au Centre national du football à Clairefontaine avant le 2 juin, soit trois jours à peine avant la demi-finale de Ligue des nations face à l'Espagne.

kn/jde