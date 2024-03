Enzo Millot : « Ça va être difficile de taper la balle avec les frères Lebrun aux JO »

Meneur de jeu indéboulonnable du VfB Stuttgart, Enzo Millot savoure pleinement son choix d’avoir quitté l’AS Monaco et la Ligue 1 à peine la majorité fêtée. Ses performances outre-Rhin lui ont permis d’intégrer l’équipe de France espoirs à quelques mois des Jeux olympiques. Entretien avec un as de la roulette.

En 2021, après trois petits matchs en pro à Monaco, pourquoi partir à Stuttgart ?

J’avais vraiment espoir de faire quelque chose dans mon club formateur. Là-bas, je m’y sentais très bien. J’ai connu trois entraîneurs, Leonardo Jardim, Robert Moreno et Niko Kovač, mais je ne jouais pas beaucoup. La philosophie de jeu prônée par Moreno, autour d’un tiki taka et des petits espaces, collait parfaitement à mon profil. Malheureusement, il est parti rapidement, et derrière, Kovač arrive, pour me faire jouer trois fois. C’est important d’avoir du temps de jeu quand on est jeune, alors j’ai pris la décision de partir à Stuttgart. Mes débuts se passent très bien, puis je me blesse au genou et à mon retour sur le terrain, je rechute, c’est compliqué. À cette période, il faut aussi s’acclimater à un nouvel environnement, et l’équipe tourne mal. Lors de la deuxième saison, les résultats ne s’améliorent pas, et plusieurs coachs se succèdent, il fallait prouver en permanence que j’avais ma place dans l’équipe.…

Propos recueillis par Jean-Baptiste Chanet et Enzo Leanni pour SOFOOT.com