Enzo Le Fée : « Les sifflets ? Une réaction que j'entends »

Le petit prince de Keryado n’a pas encore gagné ses lettres de noblesse à Rennes.

Arrivé chez les Rouge et Noir en provenance de Lorient cet été, Enzo Le Fée connaît un début de saison compliqué, malgré cinq titularisations lors des cinq premiers matchs de championnat. Le milieu de terrain le sait, il doit faire mieux et assure avoir encore « plein de repères à trouver, de la confiance à engranger. Mais j’ai connu des périodes plus difficiles, je ne me pose pas de questions, je sais que ça va venir. » …

CG pour SOFOOT.com