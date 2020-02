Entre Marlène Schiappa et Muriel Pénicaud, une guerre à couteaux tirés

Une guerre larvée entre deux ministres agite le gouvernement, pourtant affairé à afficher son unité sur le front de la réforme de retraites. Selon nos confrères du Parisien, les relations entre Muriel Pénicaud et Marlène Schiappa seraient pour le moins tendues ces dernières semaines. Une ambiance électrique qui s'est fait particulièrement ressentir jeudi 6 février 2020.Ce jour-là, la secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes apprend que la ministre du Travail et son collègue de la Cohésion des territoires s'apprêtent à rencontrer la presse pour évoquer les résultats d'une enquête sur les discriminations dans les entreprises. Marlène Schiappa, dont le portefeuille englobe la lutte contre les discriminations, fulmine d'avoir été laissée sur le banc de touche.Lire aussi Les indiscrets du « Point » ? Marlène Schiappa ne supporte plus Aurélien TachéIl n'y a pas de place pour les querelles de vestiaires.L'ex-conseillère municipale du Mans (Sarthe) appelle illico Matignon, qui se fait juge de paix. « On a joué les arbitres. Il n'y a pas de place pour les querelles de vestiaires », reconnaît un proche d'Édouard Philippe dans les colonnes du quotidien. Mais, malgré la diplomatie mise en ?uvre par l'entourage du Premier ministre, les deux femmes ne semblent pas décidées à enterrer la hache de guerre.Quelques heures plus tard, le manque de tact supposé de la ministre du Travail va en effet remettre le...