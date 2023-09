Entre Cristiano Ronaldo et Lionel Messi, Mbappé ne choisit pas

Il veut profiter de ces deux monstres.

S’il a toujours clamé son admiration pour Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé s’est offert une petite dose de neutralité lors d’une discussion avec des supporters sur les réseaux sociaux. Interrogé sur sa préférence, le Français a ainsi ouvert le robinet d’eau tiède. « Quand on est un grand fan de Cristiano, on ne voit pas à quel point Messi est bon, parce qu’on l’aime. Mais j’ai grandi et je les aime tous les deux » , a en effet confié l’attaquant dans des propos rapportés par AS. …

ARL pour SOFOOT.com