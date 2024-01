Entraîneurs intérimaires : éloge du court-termisme

Grâce à quatre succès de rang toutes compétitions confondues, Pierre Sage prolonge la fête à la tête de l’OL. La saison dernière, c'est Will Still et Didier Digard qui s'étaient fait remarquer en tant qu'entraîneurs intérimaires. Remobilisation, chamboulements et découverte du haut niveau, voici les clés pour performer un mois... ou plus si affinités.

Casting :

Éric Bedouet : intérimaire cinq fois à Bordeaux, de 2005 à 2019.

Éric Hély : intérimaire à Sochaux en 2015-16.…

Tous propos recueillis par EL.

Par Enzo Leanni pour SOFOOT.com