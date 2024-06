information fournie par So Foot • 30/06/2024 à 08:36

Enter Shikari : « Le football et la musique sont de grands vecteurs d’émotions »

À quelques heures d’enflammer la scène Warzone du Hellfest, les Anglais d’Enter Shikari ont pris quelques instants pour évoquer leur passion pour le football. Leur relation avec le club de leur ville d’origine, Saint-Albans, leur talent balle au pied et un Euro qui peine à décoller : à l’aube du huitième de finale des Three Lions face à la Slovaquie, tout y est passé.

Quel rapport avez-vous avec le football ? Avez-vous joué par le passé ?

Chris Batten (bassiste) : C’est moi qui ai le plus joué, surtout quand j’étais encore à l’école. Je m’entraîne encore deux fois par semaine, quand j’ai le temps. Bien sûr, on est liés avec le club de Saint-Albans, notre ville d’origine, et personnellement je suis un grand fan des Queens Park Rangers.…

Propos recueillis par Tom Binet, à Clisson pour SOFOOT.com