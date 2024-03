information fournie par So Foot • 30/03/2024 à 15:20

Enrique sur la libération des joueurs pour les JO : « Je suis assez ouvert mais il faut protéger les droits des clubs »

Bradley Barcola et Warren Zaïre-Emery participeront-ils à l’Euro, aux JO, voire aux deux ? L’incertitude demeure.

Comme à peu près tous les coachs de Ligue 1 en ce moment, Luis Enrique a été interrogé sur les Jeux olympiques de l’été prochain. Le PSG libérera-t-il ses joueurs pour le tournoi ? Réponse de l’entraîneur : « Je ne suis pas propriétaire des joueurs. Ce serait bizarre de ma part, vu que j’ai gagné les JO à Barcelone, de dire le contraire. Ce qui est certain, c’est qu’il faut étudier chaque cas de manière individuelle. C’est difficile de concilier l’Euro et les JO parce que les joueurs ont des responsabilités avec leur club, il y a aussi la liberté du joueur qui entre en compte. Je suis assez ouvert, mais il faut protéger les droits des clubs. Et je suis là pour les défendre. » …

JB pour SOFOOT.com