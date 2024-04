Enquête de Bruxelles: le PDG de Corsair "serein"

( CORSAIR / MATHIEU GARCIA )

Le PDG de Corsair s'est dit lundi "serein" à propos de l'enquête approfondie lancée par la Commission européenne sur la restructuration de la compagnie aérienne, qui reste très endettée depuis la crise du Covid-19.

"Je suis serein parce que ce n'est pas une surprise, c'est une étape purement technique", a déclaré Pascal de Izaguirre sur BFM Business: "Notre réponse est prête, on est parfaitement alignés avec l'Etat français".

En décembre 2020, dans le contexte de la crise du Covid, Bruxelles avait approuvé un plan de restructuration de la compagnie en difficulté, assorti de mesures de soutien de l'Etat français pour un montant total de 136,9 millions d'euros.

Mais, en décembre dernier, la France a présenté à la Commission des modifications à ce plan, qui comprennent "des ajustements des instruments de financement existants ainsi que des incitations fiscales supplémentaires", avait relevé début février la Commission, garante d'une concurrence équitable, en annonçant des investigations plus poussées.

Les modifications demandées s'expliquent par les "événements totalement imprévisibles" comme la guerre en Ukraine, la hausse des prix du kérosène et les mouvements sociaux aux Antilles, a plaidé M. de Izaguirre, qui espère un feu vert européen à l'abandon des créances de l'Etat.

"On a fait tous les efforts de restructuration nécessaires", a-t-il ajouté, notamment une réduction de la masse salariale et une modernisation de la flotte de la compagnie, qui est "viable" et "saine" selon lui. Elle avait abordé la crise sanitaire avec "zéro dette" et prévoit de redevenir bénéficiaire cette année.

Corsair avait elle-même annoncé en décembre qu'elle avait trouvé de nouveaux financements, sous la forme d'un "apport de fonds propres de 30 millions d'euros de la part de certains de ses actionnaires existants, du département de la Guadeloupe et de la République du Congo". Elle avait précisé que ce projet demeurait conditionné au feu vert de la Commission.

Le transporteur, qui compte un millier de salariés, dispose d'une flotte de neuf appareils long-courrier desservant principalement l'océan Indien, l'Afrique, les Antilles et l'Amérique du Nord depuis Paris et plusieurs métropoles françaises.

La compagnie veut développer davantage sa desserte de l'Afrique avec l'ouverture d'un Paris-Brazzaville envisagée en fin d'année, selon le PDG.

Avec 1,27 million de passagers transportés, Corsair pointait en 2022 à la cinquième place des compagnies aériennes françaises derrière Air France, Transavia France, Air Corsica et Air Caraïbes, selon la Direction générale de l'Aviation civile (DGAC).