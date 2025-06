Enfermé pour avoir fait son travail : notre journaliste Christophe Gleizes condamné à 7 années de prison ferme en Algérie

Reporters sans frontières (RSF) dénonce la décision du tribunal de Tizi Ouzou qui vient de condamner le journaliste français spécialiste de football, qui collaborait régulièrement pour SO FOOT, Christophe Gleizes à 7 années de prison ferme avec mandat de dépôt. Après avoir été arrêté puis retenu sous contrôle judiciaire depuis le 28 mai 2024, il est désormais injustement condamné et enfermé pour n’avoir fait que son travail. Il fera appel dès demain.

C’est un passionné de football. Tous ses articles et collaborations depuis plus de douze ans en témoignent. C’est cette passion qui le conduit en Algérie en mai 2024. Christophe Gleizes, journaliste sportif français indépendant, collaborateur des magazines So Foot et Society, spécialiste de football, retenu depuis plus d’un an en Algérie avec une interdiction de quitter le pays, vient d’être condamné à sept années de réclusion criminelle avec mandat de dépôt pour “apologie du terrorisme” et “possession de publications dans un but de propagande nuisant à l’intérêt national” . Un appel sera interjeté dès demain, lundi 30 juin.

“Nous sommes sous le choc. Rien ne justifie que Christophe ait à endurer cette épreuve. Comment, en effet, justifier qu’un journaliste qui exerce honnêtement son métier soit ainsi puni ? Sa passion pour la vie des footballeurs africains qui s‘exprime dans tous ses écrits mérite-t-elle un tel traitement ? Sa famille qui connaît si bien son intégrité et son honnêteté professionnelle demande instamment à la justice algérienne de revoir ce jugement qui fait d’un journaliste un criminel.” La famille de Christophe Gleizes …

SO PRESS pour SOFOOT.com