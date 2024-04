Endler, Geyoro, Horan : toutes les nominations aux Trophées de D1 Arkema

Et les nommé·e·s sont…

L’exercice 2023-2024 de D1 Arkema touche à sa fin et trois des quatre équipes qualifiées pour les play-offs sont déjà connues : PSG, OL, Paris FC. L’occasion pour la Ligue d’annoncer les joueuses et entraîneur·e·s qui seront honoré·e·s lors de la remise des Trophées D1 Arkema. Et sans grande surprise les trois leaders du championnat dominent également les listes de nomination. Au prix de la meilleure gardienne de la saison on retrouve, la Lyonnaise Christiane Endler, vainqueure des trois dernières éditions, et les Parisiennes Katarzyna Kiedrzynek (PSG) et Chiamaka Nnadozie (PFC). Pour ce qui est de la révélation de la saison, le prix se disputera entre Inès Benyahia (Le Havre), Louna Ribadeira (PFC) et Thiniba Samoura (PSG).…

