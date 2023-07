Encore une annonce très originale de Burnley pour l’arrivée d’un ailier italo-américain

C’est l’attraction de l’été.

À chaque rumeur envoyant un joueur à Burnley, on a hâte de l’officialisation. L’équipe de communication des Clarets travaille aussi bien que la cellule de recrutement ou le staff de Vincent Kompany. Après Zeki Amdouni envoyé dans l’univers des Télétubbies et Nathan Redmond propulsé dans un épisode de la série Brooklyn Nine Nine, le promu de Premier League a opté pour un film plus ancien pour présenter sa troisième recrue.…

EL pour SOFOOT.com