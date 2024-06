Encore un forfait dans cet Euro

L’hécatombe continue dans cette troisième journée à l’Euro.

Après l’incertitude autour d’Antonio Rüdiger et le forfait acté de Patrik Schick, une nouvelle absence est à déplorer à l’Euro 2024. Le défenseur autrichien Gernot Trauner manquera lui aussi le troisième match de poules de son équipe, face aux Pays-Bas mercredi soir… mais aussi un potentiel huitième de finale si l’Autriche venait à se qualifier dans le groupe D de la France et de la Pologne, d’ores et déjà éliminée. « Trauner est forfait pour la rencontre demain (mardi) , a annoncé son sélectionneur Ralf Rangnick en conférence de presse. Je suis navré pour lui, il était dans une top forme. Il joue aux Pays-Bas depuis plusieurs années (au Feyenoord Rotterdam depuis 2021) , c’est évidemment l’un des matchs qu’il aurait le plus aimé disputer. Mais il ne peut pas jouer, et il ne sera peut-être pas rétabli pour les éventuels huitièmes de finale. » …

LL pour SOFOOT.com