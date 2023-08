Encore un espoir pour le FC Sochaux-Montbéliard ?

Rétrogradé administrativement en National 1 mais de plus en plus proche d’un dépôt de bilan, le FC Sochaux-Montbéliard s’accroche à ce qu’il peut.

Ancien président emblématique du club doubiste, Jean-Claude Plessis a lancé (avec son bras droit Pierre Wantiez, Romain Peugeot et de nouveaux investisseurs) une opération de dernière minute pour que le FCSM, à défaut de retrouver sa place en Ligue 2, ait au moins le droit d’évoluer en championnat de National (qui débute ce vendredi). Selon L’Est Républicain , Plessis aurait réussi à obtenir une enveloppe financière potentiellement suffisante pour mener à bien ce projet. Comme rapporté par le quotidien local et l’AFP, un budget pour la reprise du club en troisième division est présenté ce mercredi à la FFF, et ce afin d’éviter une faillite, la perte du centre de formation et un redémarrage en N3 voire Régional 1.…

JB pour SOFOOT.com