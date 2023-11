Encore des nouvelles têtes avec la Roja

Chaud chaud chaud Grimaldo !

Avant d’affronter Chypre et la Géorgie, les 16 et 19 novembre prochain, le sélectionneur espagnol Luis de la Fuente a dévoilé une nouvelle liste de 25 noms au sein de laquelle on retrouve quelques surprises et nouvelles têtes à découvrir. Aleix Garcia, parmi les maîtres à jouer du leader Gérone, fait ainsi son apparition, au même titre que Rodrigo Riquelme, qui se fait petit à petit sa place à l’Atlético. Mais la principale nouveauté est à retrouver en défense, du moins sur le papier, puisque qu’Alejandro Grimaldo, très en vue avec le Bayer Leverkusen cette saison (déjà sept buts et cinq passes), fête lui aussi sa première dans le groupe ibérique.…

JF pour SOFOOT.com