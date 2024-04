En Pologne, des Ukrainiens en âge de combattre craignent d'être privés de passeport

Des centaines d'Ukrainiens se pressent devant un bureau des passeports à Varsovie, fermé mercredi, en colère après la décision de Kiev de suspendre les services consulaires pour les hommes expatriés en âge de combattre.

La veille, les autorités ukrainiennes ont annoncé qu'elles empêcheraient "temporairement" les hommes âgés de 18 à 60 ans et se trouvant à l'étranger d'accéder aux services consulaires. Alors que Kiev cherche à mobiliser davantage de soldats face à l'armée russe, le ministre ukrainien des Affaires étrangères, Dmytro Kouleba, a jugé injuste la situation des hommes partis à l'étranger quand leurs compatriotes meurent sur le front.

Un homme montre deux messages sur son téléphone, le premier indiquant: "Votre passeport et votre carte d'identité sont prêts" et le second : "L'émission des documents a été suspendue en raison de problèmes techniques", le 24 avril 2024 à Varsovie ( AFP / Sergei GAPON )