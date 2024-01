En pleine interview d’après-match, Sergio Ramos s’embrouille avec un supporter

Sergio Ramos avait manqué à la Liga.

Défait pour la cinquième fois en six rencontres toutes compétitions confondues, ce jeudi à domicile contre l’Athletic Club Bilbao (0-2), le FC Séville est 16 e de Liga et la tension se fait ressentir. Désigné pour aller s’expliquer au micro de DAZN à l’issue de la rencontre, Ramos s’est embrouillé, en direct et en pleine interview, avec un supporter qui lui criait visiblement dessus depuis la tribune : « Un peu de respect, nous sommes en train de parler , a-t-il lancé . Respectez les gens et le blason (du club) , nous sommes en train de parler. Respectez les gens et fermez-la ! » …

JB pour SOFOOT.com