information fournie par So Foot • 21/10/2023 à 19:25

En plein burn-out,Klaas-Jan Huntelaar quitte temporairement l’Ajax

Un début de saison qui va laisser des traces.

Seizième d’Eredivisie avec un seul petit succès en six journées, l’Ajax Amsterdam enchaîne les galères. Interruption d’une partie à cause des supporters, départ de son directeur sportif et désormais mise en retrait de Klaas-Jan Huntelaar. Directeur technique du club néerlandais, l’ancien du Real Madrid souffre d’un burn-out, notamment après avoir dû assumer une partie des missions auparavant dévolues à Sven Mislintat, l’ancien directeur sportif, licencié fin septembre.…

FP pour SOFOOT.com