En mode 2.0, Liverpool respire à nouveau

En déplacement chez l'épouvantail Manchester City, Liverpool a résisté aux vagues pour repartir de l'Etihad avec un point (1-1). Ces Reds sont largement perfectibles, mais leur début de saison confirme que le « LFC 2.0 » a de beaux jours devant lui. Et des ambitions à nourrir.

Liverpool était promis à l’enfer samedi à l’Etihad. La perspective de voir Phil Foden ou Julián Álvarez débouler face à Kostas Tsimikas ou d’un Jérémy Doku tout feu tout flamme sur le côté de Trent Alexander-Arnold n’était pas pour rassurer. Et pourtant. Liverpool a tenu le choc et réussi ce qu’aucune n’équipe – pas même Arsenal, le Bayern ou le Real Madrid – n’avait accompli cette année en neutralisant les Skyblues dans leur jardin (1-1). Les Reds , certes, n’ont plus gagné à l’Etihad depuis 2018, mais le point glané samedi a beaucoup plus d’importance que sa simple valeur comptable.

