information fournie par So Foot • 13/05/2025 à 20:40

En Ligue 1, bientôt des play-offs pour désigner le champion de France ?

Une révolution peut en cacher plein d’autres.

Les annonces de Philippe Diallo ce lundi, si elles trouvaient un prolongement législatif, pourraient aussi déboucher sur des mesures un peu plus concrètes pour relancer l’attrait du championnat de France. Le problème ? Une domination trop importante du Paris Saint-Germain , qui compte actuellement 19 points d’avance sur son dauphin, l’OM, et qui a remporté la Ligue 1 six fois lors des sept dernières éditions.…

CG pour SOFOOT.com