En Irlande, un supporter a trouvé la recette magique pour déconcentrer un joueur adverse !

À Longford, on ne gagne pas beaucoup mais on s’amuse, au moins.

Modeste pensionnaire de deuxième division irlandaise, le club de Longford n’a pas eu beaucoup de succès à se mettre sous la dent jusque-là (2 victoires en 16 journées, et une neuvième place sur dix au classement). Alors on se débrouille comme on peut pour faire passer la pilule, et un supporter (ou peut-être un employé du club, à en croire le polo qu’il porte aux couleurs de l’équipe) a trouvé le moyen de divertir le public. Sur un corner adverse, botté par un joueur d’Athlone ce samedi (1-1 finalement), le petit rigolo est venu donner de bons coups de trompette dans l’oreille du tireur, logiquement déconcentré, alors que les spectateurs se sont bien fendu la poire.…

AL pour SOFOOT.com