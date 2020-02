« En Iran, une crise de confiance entre régime et population »

Le chiffre est historiquement bas. Seuls 42,57 % des électeurs iraniens, dont 26,2 % à Téhéran, se sont déplacés pour voter à l'occasion des élections législatives, le taux le plus bas depuis la révolution de 1979. Le scrutin a couronné les candidats conservateurs et ultraconservateurs, tandis qu'une grande partie des réformateurs et modérés (dont 90 députés sortants, NDLR) avaient été écartés au préalable par le Conseil des Gardiens de la constitution. Leurs candidatures avaient été jugées non compatibles par le puissant organe ? non élu ? aux mains des conservateurs.Lire aussi Avion abattu par l'Iran : le terrible combat d'un père pour la véritéChercheur post-doctorant au sein de l'équipe « Savoirs nucléaires » du Ceri-Sciences Po, Clément Therme est l'un des meilleurs connaisseurs de l'Iran en France. Il vient de publier L'Iran et ses rivaux. Entre nation et révolution*, aux éditions Passés composés. Pour Le Point, le chercheur décrypte le résultat des législatives et explique ses incidences en Iran et dans la région.Le Point : L'annonce de la victoire de la coalition des conservateurs aux législatives iraniennes est-elle une surprise ?Clément Therme : La victoire des conservateurs n'est pas surprenante, elle était même annoncée à l'avance avec la disqualification massive des candidats réformateurs, ce qui rappelle d'ailleurs ce qui était déjà arrivé lors du scrutin de 2004 avec un taux de...