information fournie par So Foot • 25/06/2024 à 15:28

En France, 39% des jeunes footballeurs en centre de formation estiment que l'homosexualité est un problème

Y a du boulot.

L’association Foot Ensemble , qui lutte contre la discrimination dans le football, a sondé l’ensemble des centres de formation de Ligue 1 et de Ligue 2. RMC Sport a compilé les résultats de l’enquête sur ces 1304 apprentis footballeurs, interrogés de manière anonyme. La moitié a plus de 16 ans. Discrimination et homosexualité sont les deux principaux thèmes abordés. Un jeune sur trois affirme qu’il a déjà été confronté à une situation de discrimination sur un terrain, dans les vestiaires ou sur son temps libre.…

UL pour SOFOOT.com