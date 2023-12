information fournie par So Foot • 20/12/2023 à 11:51

En Espagne, il ne sera plus obligatoire d’honorer sa sélection en équipe nationale

L’Espagne : un terrain fertile pour l’innovation.

La séance plénière du Congrès espagnol a approuvé, ce mardi, selon Marca , la modification de la loi du sport, entrée en vigueur en 2022 et qui va désormais « garantir le droit à l’autonomie de la volonté des athlètes » d’honorer, ou non, leur présence dans les équipes nationales espagnoles. Dorénavant, les sportifs et sportives viendront défendre le maillot de leur sélection seulement s’ils le souhaitent.…

JBC pour SOFOOT.com