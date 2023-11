En difficulté, l'hôtellerie-restauration en quête de solutions pour sortir de la crise

Si elle a tourné la page du Covid, l'hôtellerie-restauration est toujours en crise, a estimé mardi au congrès de l'Umih le chef Thierry Marx, qui souhaiterait transformer les prêts garantis par l'Etat contractés par le secteur en "quasi-fonds propres" pour retrouver des marges de manoeuvre.

Le chef Thierry Marx le 7 mars 2022 à Paris. ( AFP / JOEL SAGET )

"Il n'y a jamais eu autant d’entreprises de notre secteur qui mettent la clé sous la porte, parce que trop de charges, parce que trop de concurrence déloyale, parce que trop de difficulté pour se développer", a déploré Thierry Marx, président de cette organisation patronale qui revendique fédérer 71% des entreprises syndiquées du secteur.

Remerciant le gouvernement pour les prêts garantis par l'Etat, "des bouées de sauvetage pour nous éviter de sombrer", le chef a souligné que si le Covid était "derrière nous, nous ne sommes pas sortis de la crise au fond" et il demande à cet effet "le rééchelonnement de tous les PGE et leur possible conversion en quasi-fonds propres".

121.230 établissements ont souscrit un PGE (prêt garanti par l'Etat), soit une entreprise sur deux dans le secteur des CHRD (cafés, hôtels, restaurants et discothèques), pour un montant moyen de 91.500 euros, selon des données fournies par l'Umih, principal syndicat patronal de l'hôtellerie-restauration.

"D'un côté nos marges se réduisent, les coûts de l’énergie et des matières premières s’envolent. Nous avons augmenté les grilles de salaires en moyenne de 16% fin 2021 et de 5% en 2023, mais nous peinons toujours à recruter...", constate Thierry Marx.

Selon des données de la Banque de France publiées mi-novembre, le nombre de défaillances d'entreprises dans le secteur de l'hôtellerie-restauration de janvier à octobre a augmenté de 52% par rapport à 2022.

Pour le chef, le sujet des PGE "est une question de survie pour un grand nombre d’entreprises".

"C'est en plus un levier formidable pour permettre aux chefs d'entreprise d'investir", a-t-il souligné lors de ce 71e congrès de l'Umih, qui réunit à Angers jusqu'à jeudi plus de 600 élus, chefs d'entreprise et responsables syndicaux du secteur.

Il est également revenu sur la réforme des titres-restaurant, alors que l'Assemblée nationale a adopté jeudi dans l'urgence la prolongation jusqu'à fin 2024 d'une dérogation permettant de les utiliser pour faire toutes les courses alimentaires.

"Le gouvernement avait pourtant un an pour préparer la sortie d’une mesure provisoire à laquelle il s’était, en plus, opposé", a souligné le chef, qui préconise "un chèque alimentation, quel que soit son nom, pour proposer une vraie solution à nos concitoyens, indépendamment du titre restaurant".

Il a rappelé que l'Umih estimait à 200 millions d'euros la perte de chiffre d'affaires pour les restaurateurs liée à cette mesure.

- "Vrai engagement" -

Face à ces difficultés économiques, les bonnes pratiques environnementales peuvent permettre d'optimiser les marges, ont souligné les professionnels.

"Beaucoup de professionnels viennent nous voir par effet d'aubaine pour profiter des fonds mais au final ils ressortent avec un vrai engagement", a témoigné Sophie Portier, responsable du Fonds tourisme durable de l'Ademe, lancé en 2021 et qui a accompagné 2.500 établissements vers des pratiques plus durables.

Parmi celles-ci : moins de dégivrages, en les faisant en heures creuses, une vérification des fuites d'eau, un recours à des pompes à chaleur ou encore à des écrans digitaux affichant la température et le temps passé sous la douche.

Les professionnels devront par ailleurs trier à partir du 1er janvier 2024 tous leurs biodéchets en compostant eux-mêmes ou via un prestataire.

Le ministre de la Transition écologique Christophe Béchu, invité au congrès mais absent, s'est excusé dans un message vidéo, remerciant ces "métiers qui sont des symboles absolus" de se pencher sur les thématiques de l'environnement.

Le cinéaste activiste Cyril Dion a également fait un exposé sur l'urgence climatique, où il a invité les professionnels "à avoir une activité économique qui participe à régénérer plutôt qu'à détruire".