information fournie par So Foot • 05/11/2023 à 00:23

En D3 roumaine, un match de water-polo se joue sur un terrain de foot

À moins que ce ne soit l’inverse ?

Le terme est à peine exagéré : cette rencontre entre le Dacia Unirea Brăila et CSM Râmnicu Sărat, comptant pour la 11 e journée de D3 roumaine, était complètement surréaliste. Alors qu’en France, le match de D1 féminine entre le PSG et Guingamp de ce samedi a été reporté à la dernière minute pour cause de terrain ne pouvant « assurer l’intégrité physique des joueuses » , les officiels présents à Brăila n’ont pas fait preuve d’autant de zèle. La preuve en images :…

