En conférence de presse, toutes les polémiques glissent sur Mbappé

À la veille de la rencontre face à Gibraltar dans le cadre des éliminatoires à l’Euro 2024, Kylian Mbappé, capitaine des Bleus, s’est rendu en conférence de presse pour la première fois depuis le mois de juin, et a évacué tous les sujets chauds avec habileté. Interrogé sur une possible prolongation avec le PSG, il a déclaré que « ce n’était pas du tout l’actualité de l’équipe de France » . Un autre sujet brûlant autour de son club, les Jeux Olympiques, auxquels ce serait « un plaisir » de participer, mais pour lequel le dernier mot revenait à son « employeur » . Et non, pas à son club.

Sur ses absences en conférence de presse – c’était seulement sa troisième en tant que capitaine des Bleus -, le joueur du PSG a avancé qu’il souhaitait « partager le leadership » et que l’équipe de France « n’appartient à personne » . Depuis mars, il a partagé les conférences avec Antoine Griezmann, dont il n’est pas le « supérieur hiérarchique » et il a aussi expliqué qu’il voulait ouvrir la porte à de nouveaux leaders en les personnes de Mike Maignan et Aurélien Tchouaméni.…

CD pour SOFOOT.com