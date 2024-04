En Chine, alerte rouge levée après des pluies diluviennes meurtrières

Inondations à Qingyuan, dans la province du Guangdong, le 22 avril 2024 dans le sud de la Chine ( AFP / STR )

La Chine a levé mardi après-midi une brève alerte rouge émise sur une partie du sud du pays, où des pluies diluviennes meurtrières ont entraîné l'évacuation de plus de 100.000 habitants dans la province la plus peuplée.

Depuis jeudi, des pluies torrentielles frappent la province du Guangdong, emblématique de la puissance manufacturière chinoise avec ses dizaines de milliers d'usines tournées vers l'export et qui compte quelque 127 millions d'habitants.

Les précipitations ont fait gonfler ces derniers jours les cours d'eau à un niveau tel qu'il fait craindre les "inondations du siècle", ont averti les autorités.

Mardi, la métropole de Shenzhen a été placée plusieurs heures en alerte rouge, soit le niveau de risque le plus élevé.

Elle a finalement été levée à la faveur d'une sensible amélioration des conditions météorologiques dans cette ville de 17,7 millions d'habitants, limitrophe de Hong Kong.

Les fortes précipitations dans le sud de la Chine ne sont pas inhabituelles en particulier l'été, mais plus précoces au printemps.

En septembre déjà, Shenzhen avait été touchée par des pluies torrentielles, les plus importantes jamais enregistrées depuis le début des relevés météorologiques en 1952, selon les médias d'Etat.

Carte de Chine montrant le cumul de pluies du 15 au 21 avril, selon la Nasa ( AFP / Nicholas SHEARMAN )

Les intempéries des derniers jours ont fait au moins quatre morts dans le Guangdong, tandis que 10 personnes sont toujours portées disparues, selon un bilan officiel revu à la hausse lundi qui n'a pas évolué.

Par ailleurs, 110.000 habitants de la province ont dû être relogés, d'après des chiffres communiqués par l'agence de presse officielle Chine nouvelle.

Une partie a été évacuée de Qingyuan, une ville située à une soixantaine de kilomètres de la capitale provinciale Canton, et traversée par la rivière Bei, un affluent du Delta de la rivière des Perles.

Ailleurs, les intempéries ont provoqué des glissements de terrain en zones montagneuses.

- Armée à la rescousse -

Des images aériennes de la province montrent des habitations cernées par des eaux boueuses qui s'étendent sur des kilomètres.

Vue aérienne des inondations à Qingyuan, dans la province du Guangdong, le 22 avril 2024 dans le sud de la Chine ( AFP / STR )

D'autres montrent une aire de jeux pour enfants et des panneaux de signalisation submergés par ces eaux boueuses.

L'armée a été appelée en renfort pour déblayer les dégâts.

A Foshan, une ville située à proximité de Canton, un navire a percuté un pont, a rapporté mardi Chine nouvelle, citant les autorités locales.

Cet incident, sans doute une conséquence des inondations selon Chine nouvelle, a précipité dans l'eau l'équipage du bateau.

Sept personnes ont été secourues mais quatre restent portées disparues, d'après l'agence.

- L'Asie paye le prix fort -

La Chine fait face ces derniers mois à des conditions météorologiques extrêmes, exacerbées par le changement climatique selon des scientifiques.

Le changement climatique provoqué par les gaz à effet de serre émis par l'homme rend les phénomènes météorologiques extrêmes plus fréquents et plus intenses, selon ces scientifiques.

Inondations à Qingyuan, dans la province du Guangdong, le 22 avril 2024 dans le sud de la Chine ( AFP / STR )

En Chine, "les inondations et les sécheresses ont augmenté de manière significative", a affirmé à la radio d'Etat Yin Zhijie, un prévisionniste du ministère chinois des Ressources en eau, inquiet d'une "intensification du réchauffement climatique".

Certaines parties du Guangdong n'avaient pas connu d'inondations aussi graves à cette période de l'année depuis 1954, d'après la radio d'Etat chinoise.

L'Asie a été "la région du monde la plus touchée par les catastrophes" liées à la météo en 2023, a indiqué mardi l'ONU.